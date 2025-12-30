tumori cutanei un nuovo studio per migliorare diagnosi e trattamenti

Uno studio innovativo sui tumori cutanei sarà avviato presso la Dermatologia dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, con il coinvolgimento del laboratorio di Patologia dell’Università di Firenze. Campioni biologici prelevati nelle strutture sanitarie della Usl Toscana Centro contribuiranno a migliorare le diagnosi e i trattamenti di queste neoplasie. L’iniziativa mira a sviluppare approcci più efficaci e precisi nella gestione delle patologie cutanee.

Pistoia, 30 dicembre 2025 – Saranno prelevati nelle stanze della Dermatologia del San Jacopo e spediti al laboratorio di Patologia dell’Università di Firenze i campioni biologici che daranno il via al nuovo studio sui tumori cutanei autorizzato dalla Usl Toscana Centro. È questo il cuore del progetto “InnoCut”, una ricerca osservazionale no profit che punta a individuare nuovi strumenti diagnostici per la gestione dei tumori della pelle e che avrà nel presidio pistoiese uno dei suoi centri operativi principali. Lo studio — titolo completo “Approcci innovativi per la gestione dei tumori cutanei” — sarà guidato dalla dottoressa Franca Taviti, direttrice della Dermatologia Pistoia–Prato, che ha presentato la richiesta di autorizzazione in estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

