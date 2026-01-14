Patologie reumatiche a Foggia arriva il prof Korng Ea | è tra i massimi esperti di artropatie microcristalline

A Foggia, il prof. Korng Ea, tra i principali esperti di artropatie microcristalline, parteciperà alla terza edizione del congresso ‘Giornate di attualità in reumatologia’, che si terrà il 23 e 24 gennaio nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza. L'evento affronterà le recenti innovations terapeutiche nel trattamento delle patologie reumatiche, offrendo aggiornamenti e approfondimenti per professionisti del settore.

Nuovi farmaci hanno rivoluzionato l'approccio terapeutico alle patologie reumatiche: il tema sarà affrontato a Foggia, venerdì 23 e sabato 24 gennaio, nel corso della terza edizione del congresso ‘Giornate di attualità in reumatologia’, nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

