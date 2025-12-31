Nuova passerella ciclopedonale | Volano ora non è più isolata

È stata completata la nuova passerella ciclopedonale sul ponte che attraversa il Po, collegando Volano di Codigoro e il lido di Volano a Comacchio. I lavori, conclusi ieri pomeriggio, migliorano la connessione tra le diverse zone, offrendo uno spazio sicuro e accessibile per pedoni e ciclisti. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante per la mobilità locale, integrando meglio il territorio e favorendo la mobilità sostenibile.

"I lavori di posizionamento della nuova passerella ciclopedonale sul ponte che sormonta il Po, collegando Volano di Codigoro e il lido di Volano a Comacchio sono stati ultimati ieri pomeriggio". Lo comunica l'associazione Volano Borgo Antico di Codigoro, presieduta da Marco Ruffato che spiega "grazie all'aggiornamento da parte della Provincia ad associazioni di categoria e anche di volontariato come la nostra, ci facciamo divulgatori delle informazioni ricevute e nostra volta le diffondiamo con vari canali, per cercare di contenere il più possibile i disagi dovuti ai lavori di rifacimento del ponte sul Po di Volano".

