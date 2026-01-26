Campagnola posata la nuova passerella ciclopedonale | ora al via le finiture della nuova piazza

A Bergamo, la nuova piazza di Campagnola si avvicina alla conclusione, con la posa della passerella ciclopedonale in struttura metallica che collega via dei Prati al sagrato della chiesa e via per Orio, attraversando il torrente Morla. Ora si procederà con le ultime finiture per completare l’area pedonale e migliorare la fruibilità della zona. Un intervento che valorizza lo spazio pubblico e favorisce la mobilità sostenibile.

Bergamo. Prende forma la nuova piazza di Campagnola. La scorsa settimana si sono conclusi i lavori per l’ampliamento dell’area pedonale e la posa della nuova passerella ciclopedonale in struttura metallica, che collega via dei Prati con il sagrato della Chiesa e con l’attraversamento di via per Orio, superando il torrente Morla. Ora si apre l’ultima fase del cantiere, dedicata alle finiture: completamento dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, posa dell’arredo urbano e asfaltature finali delle vie interessate. “Con la conclusione dei lavori strutturali possiamo finalmente dire che la nuova piazza di Campagnola prende forma in modo concreto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

