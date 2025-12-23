La Cassazione ha recentemente respinto il ricorso di un dipendente licenziato per giusta causa, confermando le decisioni della corte d’appello e del tribunale di primo grado. La vicenda, che qui interessa, ruota attorno a due temi principali: l’uso della chat aziendale come strumento di lavoro, e la correttezza dei cosiddetti controlli difensivi del datore di lavoro. Vediamo insieme i punti chiave della pronuncia n. 32283 perché contiene indicazioni utili per moltissimi situazioni simili. La vicenda concreta e il licenziamento per giusta causa. Un dipendente era stato assunto per una nota società attiva nell’ e-commerce, con la qualifica di manager risorse umane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’azienda può usare la chat aziendale per licenziare, c’è la sentenza della Cassazione

Leggi anche: Le aziende possono leggere le chat interne tra dipendenti, la sentenza della Cassazione: ecco quando e perché

Leggi anche: Offendere i docenti nelle chat di classe configura reato di diffamazione. Basta l’invio del messaggio nel gruppo per integrare la fattispecie. La sentenza della Cassazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'azienda può usare un investigatore privato per spiarmi Il datore di lavoro può assumere un detective per controllarti, ma solo a certe condizioni. ... - facebook.com facebook

IA, raddoppia in un anno l’uso in azienda. Ma la mancanza di competenze resta un freno x.com