È dramma in Italia | ragazzi travolti da una valanga ci sono morti

Una tragedia si è consumata questa mattina sulle montagne della Valdidentro, in provincia di Sondrio, dove due giovani sono stati trovati senza vita dopo essere stati travolti da una valanga. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La zona è stata messa in sicurezza mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Tragedia sulle montagne della Valdidentro, in provincia di Sondrio: questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di un ragazzo e di una ragazza sulle pendici del Monte Cornaccia. A dare l'allarme è stata una terza persona, sopravvissuta al distacco e rimasta ferita in modo non grave, senza necessità di ricovero. Secondo quanto riferito dal testimone ai soccorritori, la valanga si sarebbe staccata all'improvviso dal versante Sud-ovest della montagna. L'uomo è riuscito a restare fuori dal fronte nevoso, mentre i due giovani sono stati investiti e trascinati dalla massa di neve e detriti. Le operazioni di soccorso e recupero sono state descritte come particolarmente complesse e si sono concluse poco prima delle 10:30.

Due ragazzi morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia in Valtellina nel territorio di ValdidentroTragedia sul Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro in Valtellina, dove una valanga ha travolto almeno due persone.

Sebastiano Erba e Alfio Muscetti sono morti travolti da una valangaUna giornata di sport in quota si è conclusa in tragedia sulle montagne della Valtellina.

