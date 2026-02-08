Sebastiano Erba e Alfio Muscetti sono morti travolti da una valanga

Una valanga ha colpito ieri mattina il Monte Meriggio, in Valtellina, provocando la morte di due uomini, Sebastiano Erba e Alfio Muscetti. I due stavano scendendo in neve fresca quando sono stati travolti dalla massa di neve. La tragedia ha sorpreso gli abitanti della zona, che si sono ritrovati a dover gestire il dolore di una perdita improvvisa. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti subito, ma purtroppo per i due uomini non c’era già più niente da fare. La comunità si stringe

Una giornata di sport in quota si è conclusa in tragedia sulle montagne della Valtellina. Il Monte Meriggio, una trentina di chilometri dal passo dell’Aprica, è stato teatro di una valanga che – nella tarda mattinata di sabato – ha spezzato due vite e lasciato due comunità sotto shock. Le vittime sono Sebastiano Erba, 35 anni, e Alfio Muscetti, 46: entrambi stavano affrontando un’escursione di scialpinismo insieme a un terzo compagno. Quest’ultimo, un uomo di 53 anni, è riuscito a salvarsi dalla massa di neve, ma è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche dopo essersi liberato autonomamente e aver lanciato l’allarme.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Monte Meriggio

Due uomini sono morti in una valanga in Valtellina.

Una valanga ha travolto due scialpinisti ad Albosaggia, uccidendoli sul colpo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monte Meriggio

Argomenti discussi: Valanga fatale: addio a Sebastiano Erba e Alfio Muscetti; Stop ai festeggiamenti di Carnevale: la comunità si ferma nel dolore dopo la tragedia in montagna, Sebastiano Erba e Alfio Muscetti uccisi da una valanga; Valanga assassina ad Albosaggia: morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti. Ecco cosa è successo; Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti.

Stop ai festeggiamenti di Carnevale: la comunità si ferma nel dolore dopo la tragedia in montagna, Sebastiano Erba e Alfio Muscetti uccisi da una valangaSONDALO. Stop ai festeggiamenti di carnevale a Sondalo dopo la tragedia avvenuta ieri che ha visto Alfio Muscetti, 46enne del posto e Sebastiano Erba, 35enne di Sondrio, perde la vita dopo essere stat ... ildolomiti.it

Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio MuscettiSebastiano Erba e Alfio Muscetti avevano 35 e 46 anni: con loro un uomo rimasto gravemente ferito. Non si hanno notizie del cagnolino di Erba, che potrebbe essere rimasto disperso. Si chiamavano Sebas ... fanpage.it

, Lutto e incredulità hanno avvolto Sondrio alla notizia della morte di Sebastiano Erba, 35 anni, travolto da una valanga sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, facebook