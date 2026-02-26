Valdidentro valanga sul Monte Cornaccia | trovati morti due giovani

Valdidentro (Sondrio), 26 febbraio 2026 – Tragedia della montagna, questa mattina poco dopo le 10, sul Monte Cornaccia, in territorio di Valdidentro. Secondo le primissime informazioni, lungo il versante sud ovest si è verificata una valanga che ha coinvolti almeno due persone, ritrovate senza vita al termine delle ricerche. Si tratta di un uomo e una donna dell’età stimata di 20 o 30 anni. L’intervento di soccorso è stato condotto con gli elicotteri dell’elisoccorso di Sondrio e Bergamo, con il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A due ore dall’accaduto l’intervento è ancora in corso. Notizia in aggiornamento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

