Due ragazze straniere strangolate e sepolte nel ranch di Epstein una delle due potrebbe essere Santina Renda? | la rivelazione a Chi l’ha Visto?

Due ragazze straniere sono state trovate sepolte in un ranch collegato a Epstein, e una delle vittime potrebbe essere Santina Renda. La notizia è stata diffusa durante una trasmissione televisiva, lasciando aperti diversi dubbi sulle identità e le circostanze. Le indagini continuano a cercare risposte su eventuali sepolture clandestine nei pressi della proprietà.

Una mail negli Epstein Files rivela corpi sepolti nel ranch. L'avvocato della famiglia Renda indaga su possibili collegamenti La mail ieri é stata diffusa dal programma Chi l’ha visto e traccia un collegamento con uno dei primi casi di scomparsa trattati dalla trasmissione: quello di Santina Renda. La piccola fu sottratta alla famiglia il 23 marzo del 1990. Aveva appena sei anni e stava giocando nel cortile di casa a Palermo, insieme alla sorella Francesca di un anno più piccola. Le due sorelline vivevano in simbiosi. Fu davanti ai suoi occhi che un’auto bianca con a bordo un uomo e una donna si accostò al gruppetto di bimbi con pupazzi e caramelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi era il rapitore di Santina Renda Mai riconosciuto dopo la diffusione dell’identikit fatto sulla descrizione della sorella della bambina scomparsa a #Palermo il #23 marzo 1990. “La prese mentre giocavamo, aveva occhiali da sole e barba”. Poi la fuga con u - facebook.com facebook