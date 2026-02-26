mattia bellucci da applausi domina davidovich fokina e vola ai quarti di finale ad acapulco

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci, numero 110 ATP, gioca una partita da applausi: domina Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro, 6-3 6-3 in un’ora e quattordici minuti e vola ai quarti di finale. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà l’americano Frances Tiafoe, ottavo favorito del tabellone. Il tennista italiano apre le ostilità con il break a zero, annulla la palla dell’1-1 e nei successivi tre turni di battuta concede un solo punto al suo avversario. Nel nono gioco Bellucci continua a spingere, non concretizza i primi due set point e, alla terza possibilità, firma il 6-3 che conclude la frazione inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it

