Tabellone ATP Acapulco 2026 | Cobolli nella zona di Ruud c’è anche Bellucci

Il tabellone ATP di Acapulco 2026 si è arricchito di nuovi partecipanti, dopo il cambio di superficie che ha trasformato il torneo. Cobolli si trova nella stessa sezione di Ruud, mentre Bellucci si prepara a scendere in campo. La modifica del campo ha attirato giocatori di livello più alto, aumentando l’attesa per la competizione. La presenza di questi atleti rende ancora più interessante il torneo in programma tra poche settimane.

Da quando c'è stato il cambio di superficie, che ha letteralmente segnato un'era ad Acapulco, il torneo messicano è salito decisamente di livello per quanto riguarda il campo partenti. Da terreno di caccia per i terraioli si è trasformato in luogo nel quale diversi big si sono visti a rotazione, e anche quest'anno la concorrenza a Dubai sembra, seppur di poco, leggermente a favore dell'ATP 500 che si disputa al di là dell'Oceano. Subito un primo turno complicato per il numero 1 del seeding, Alexander Zverev: il tedesco deve confrontarsi con l'imprevedibilità del francese Corentin Moutet, ma in generale le possibili trappole sono parecchie.

