Violenza sessuale online sui minori due arresti tra Trento e Reggio Calabria Cos’è il live distant child abuse

La polizia ha arrestato due persone tra Trento e Reggio Calabria in relazione a episodi di violenza sessuale online sui minori. Gli investigatori hanno scoperto che i sospetti avevano coinvolto minori in attività di live distant child abuse, una forma di abuso che si svolge in diretta attraverso internet. Le forze dell’ordine stanno lavorando per fermare queste pratiche e tutelare i giovani vittime.

La violenza sessuale contro i minori passa sempre più spesso dalla rete, assumendo forme nuove e difficili da intercettare. È il caso del cosiddetto “ live distant child abuse ”, una modalità di abuso online che consente agli aggressori di agire “a distanza”, inducendo o costringendo i minori a compiere atti sessuali in diretta attraverso piattaforme digitali. Sei persone sono state indagate per questo reato al termine di una complessa inchiesta coordinata dalla Procura di Milano e condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Due uomini, rispettivamente di 47 e 31 anni, sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria con l’accusa di detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

