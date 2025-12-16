Kiev affonda un sottomarino russo con un drone subacqueo | cosa sappiamo del Sub Sea Baby

L'Ukraine ha affondato un sottomarino russo classe Kilo nel porto di Novorossijsk utilizzando un nuovo drone subacqueo, il

Anche l' SBU ha mandato il suo "messaggio" a Mosca, affondando un sottomarino classe Kilo all'interno del porto di Novorossijsk con un nuovo tipo di drone subacqueo: il " Sub Sea Baby ”. Dopo i raid condotti in queste ultime due settimane dall' unità Primary del Gur, l'intelligence militare ucraina, il Servizio di sicurezza ucraino (SBU), ha deciso di mostrare le sue nuove capacità colpendo un sottomarino russo 636.3 "Varshavyanka", classificato dalla Nato come classe "Kilo" migliorata. Stando a quanto mostrato dal video diffuso dagli 007 di Kiev, il nuovo tipo di drone subacqueo ha penetrato furtivamente le difese del porto di Novorossiysk - privo o privato delle contromisure adeguate, come le reti antisiluro - colpendo il sottomarino russo attraccato. Ilgiornale.it

