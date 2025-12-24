Nel mirino un ristoratore del centro Minacce per un debito di droga condannato per tentata estorsione

Un uomo condannato a un anno e nove mesi di reclusione, con una multa di 350 euro, per aver minacciato un ristoratore del centro. La minaccia sarebbe stata legata a un presunto debito di droga, e l’episodio evidenzia le problematiche legate alla criminalità nel settore commerciale. La sentenza sottolinea l’importanza di contrastare comportamenti illegali per tutelare la legalità e la sicurezza delle attività locali.

Un anno e nove mesi di reclusione (più una multa da 350 euro) per aver minacciato un ristoratore del centro al fine di ottenere il pagamento di un presunto debito di droga. Si è conclusa con una condanna la vicenda giudiziaria che vedeva protagonista Aissa Moncef, un tunisino di 58 anni finito a processo per un tentativo di estorsione che, secondo l’accusa, si sarebbe verificato nell’estate del 2024 ai danni di un noto esercente della città. Il processo a suo carico si è definito ieri mattina, quando il giudice Sandra Lepore ha letto la sentenza. Il verdetto del tribunale infligge al nordafricano una pena più bassa rispetto a quella chiesta dalla procura, che aveva proposto tre anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel mirino un ristoratore del centro. Minacce per un debito di droga, condannato per tentata estorsione Leggi anche: Minacce alla tabaccheria e richiesta di 5mila euro: uomo arrestato per tentata estorsione Leggi anche: "Vendi la Lazio o..." Minacce di morte e tentata estorsione a Lotito: cinque indagati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel mirino un ristoratore del centro. Minacce per un debito di droga, condannato per tentata estorsione; Centro città e stazione nel mirino della Polizia: 60 persone identificate in poche ore. Nel mirino il ristorante “Capitano Hook” in piazzale Segni. Indaga la Polizia di Stato - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.