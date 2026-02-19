Tentata estorsione a Ponticelli fermato 37enne vicino al clan De Martino XX

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Ponticelli dopo aver tentato di estorcere denaro a un imprenditore locale. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo aver ricevuto una richiesta di 50.000 euro in contanti, che avrebbe dovuto consegnare a un referente vicino al clan De Martino XX. L’uomo aveva minacciato il proprietario di una struttura ricettiva, pretendendo il pagamento con l’accusa di essere il rappresentante del gruppo criminale. L’episodio si è verificato in un quartiere noto per le attività illecite della criminalità organizzata.

Cinquantamila euro in contanti richiesti al titolare di una struttura ricettiva “per chi comanda a Ponticelli”. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri su disposizione della DDA e ora si trova nel carcere di Poggioreale. Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale nella mattinata del 16 febbraio 2026. Su delega del Procuratore della Repubblica, i militari hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un 37enne napoletano, ritenuto contiguo al clan “De Martino XX”, articolazione del clan De Micco, attivo nel quartiere Ponticelli, nell’area orientale della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

