Associazione finalizzata allo spaccio nella Valle dell'Irno, due condanne sono ora definitive, con pene di 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. Questo quanto deciso dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un 23enne di Battipaglia ed un 43enne di Salerno. I due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Spaccio nella Valle dell'Irno, condannati due salernitani

Leggi anche: Due incidenti in poche ore nella Valle dell'Irno, auto travolge un bimbo

Leggi anche: Droga e violazioni al Codice della Strada: multe, denunce e sequestri nella Valle dell'Irno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spaccio nella Valle dell'Irno, condannati due salernitani; Piazze di spaccio nella Valle dell'Irno, due condanne definitive a 5 anni.

Piazze di spaccio nella Valle dell'Irno, due condanne definitive a 5 anni - Un gruppo legato dal vincolo associativo, specializzato nel vendere droga in tutta la Valle dell'Irno: due condanne sono ora definitive, con pene di 5 anni e 4 mesi di reclusione ... msn.com

Altri due arresti per spaccio di droga in Valle d'Aosta - facebook.com facebook

Altri due arresti per spaccio di droga in Valle d'Aosta x.com