Precipita in auto nella scarpata per 40 metri grave un uomo

Nella mattinata di giovedì 11 dicembre, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata di circa 40 metri vicino a Rezzanello. L'incidente ha richiesto immediati interventi di soccorso, e le condizioni dell'uomo sono considerate serie.

Sono gravi le condizioni di un uomo che nella prima mattinata di giovedì 11 dicembre è stato soccorso dopo essere finito con la sua auto in una scarpata vicino a Rezzanello. Alcuni automobilisti di passaggio, intorno alle 8,30, hanno notato il mezzo fuori strada a una quarantina di metri in fondo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

+++ REGGIO CALABRIA, INCREDIBILE INCIDENTE STRADALE IN COLLINA: PRECIPITA CON L'AUTO NEL BURRONE E NON RIESCE A CHIEDERE AIUTO PER OLTRE 4 ORE | FOTO E DETTAGLI +++ - facebook.com Vai su Facebook

Rezzanello, auto precipita nella scarpata: interviene l’elicottero - Precipita nella scarpata con l'auto, soccorsi in azione nella mattinata dell'11 dicembre a Rezzanello di Gazzola. piacenzasera.it scrive

Auto precipita in scarpata: conducente estratto dai Vigili - Veicolo e area messi in sicurezza Poco dopo le 18:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Cesane, in provincia di Pesaro Urbino, per un veicolo precipitato in una scarpata di circa 20 metri ... Da youtvrs.it