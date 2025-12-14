sanremo 2026 tredici pietro in gara con uomo che cade

Tredici Pietro debutta tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Il rapper e cantautore bolognese, classe 1997, si presenta per la prima volta sul palco del prestigioso festival, portando la sua musica e il suo stile unico. Un'occasione importante nella sua carriera artistica.

Tredici Pietro debutta in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Tredici Pietro, rapper e cantautore bolognese classe 1997, sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Per il giovane artista un traguardo importante, coronamento di un anno decisivo in cui la sua identità musicale ha preso forma con forza e autenticità, trovando massima espressione nell’album Non guardare giù, acclamato da critica e pubblico, e virale su TikTok con il brano LikethisLikethat, con 13K utilizzi del suono. Un nuovo capitolo che conferma il suo posizionamento come una delle voci più promettenti della nuova scena italiana. Spettacolo.eu

