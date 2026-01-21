Un simbolico abbraccio tra Molfetta Puglia e Hoboken nel New Jersey Usa

Quest’anno, le celebrazioni di San Corrado a Molfetta assumono un valore speciale, rafforzando il legame con la comunità molfettese di Hoboken, nel New Jersey. Un simbolico abbraccio tra la città e i suoi figli all’estero, testimonianza di tradizione, appartenenza e continuità tra le due realtà. Un momento di unione che sottolinea l’importanza della memoria condivisa e della solidarietà tra le comunità, oltre oceano e oltre i confini.

Per la prima volta, il logo ufficiale del festival americano è stato inserito nei manifesti e in tutta la comunicazione ufficiale delle feste patronali molfettesi. Quest’anno, a Molfetta, le celebrazioni in onore di San Corrado, patrono della città, si arricchiscono di un significato ancora più profondo: quello del legame indissolubile con la comunità molfettese oltreoceano. Il Comitato Feste Patronali di Molfetta, guidato dal neo-presidente Mauro Balestra, vede tra le novità più significative il coinvolgimento attivo di un nutrito gruppo di giovani. Con entusiasmo contagioso, spirito di iniziativa e un forte senso di appartenenza, questi ragazzi stanno contribuendo in modo determinante alla rinascita e al rinnovamento partendo dalle imminenti celebrazioni in onore di San Corrado.🔗 Leggi su Baritoday.it

