A Montecitorio il riconoscimento ai 100 anni dell’Hoboken Italian Festival

A Montecitorio, il riconoscimento ai 100 anni dell’Hoboken Italian Festival nasce dalla celebrazione di un secolo di tradizione italiana negli Stati Uniti. La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di italiani e americani, testimonia l’importanza della cultura e delle radici italiane oltre oceano. La celebrazione si è svolta con musica, cibo e spettacoli, rafforzando i legami tra le comunità. La festa, ormai tradizione consolidata, continua a rappresentare il cuore di una storia fatta di passione e identità.

La più grande comunità di pugliesi nel mondo, emigrati da Molfetta: autenticità, competenza, identità: sono questi i valori che rendono grande il Made in Italy nel mondo. l Made in Italy non è soltanto un marchio. È un'eredità viva. È la storia di un Paese che crea, innova, esporta bellezza e talento. È uno dei beni più preziosi dell'Italia, e oggi più che mai rappresenta un ponte che collega la nostra identità al mondo. Un ponte che si rafforza anche grazie ai numeri: secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2025 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono cresciute del 7,2%, raggiungendo i 69,6 miliardi di euro.