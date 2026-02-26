Il docente Angelo d’Orsi, ospite in Russia del propagandista Vladimir Soloviev, ha definito Kaja Kallas “un’erede biologica dei nazisti”. Abbiamo analizzato lo spezzone dell’intervento che lo stesso Soloviev ha rilanciato con enfasi su X per il pubblico internazionale, definendo l’Europa «completamente tradita» e l’Unione Europea un « cadavere » in mano agli eredi dei regimi. Durante il suo discorso, d’Orsi ha inoltre affermato che oggi in Italia « abbiamo al potere gli eredi diretti di Mussolini ». L’operazione su X: d’Orsi come “volto” della propaganda. Vladimir Soloviev ha scelto di promuovere l’intervento del docente italiano per lanciare un messaggio chiaro a favore della propaganda del Cremlino: «L’Europa ha completamente tradito se stessa permettendo ai discendenti di nazisti e fascisti di prendere il potere. 🔗 Leggi su Open.online

La bufala sul tridente tatuato da Carlo Calenda rilanciata dalla propaganda russaCircola un’immagine che mostra Carlo Calenda con un tatuaggio sul braccio, quello del tridente ucraino.

Leggi anche: La guerra delle ombre: l’operazione russa sui falsi “nazisti ucraini” nel cuore dell’Europa

Argomenti discussi: D’Orsi da Soloviev: Kallas erede biologica di nazisti. La propaganda russa; Quattro anni di lotta per la libertà Il fallimento della guerra lampo russa.

D’Orsi da Soloviev: «Kallas erede biologica di nazisti». La propaganda russaDalla TV russa l'attacco di Angelo d'Orsi alle leader europee e ai media italiani. Ecco il video e l'analisi della propaganda del Cremlino. open.online