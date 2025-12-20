La guerra delle ombre | l’operazione russa sui falsi nazisti ucraini nel cuore dell’Europa

Un'inchiesta che illumina il fronte invisibile. L'Austria diventa uno dei teatri più chiari di quella che non è più solo una guerra di propaganda, ma una vera e propria operazione di influenza strutturata. Secondo un'inchiesta della rivista austriaca Profil, Vienna ha smascherato una rete riconducibile ai servizi segreti russi che, per anni, ha operato spacciandosi per ambienti neonazisti ucraini. Non un'iniziativa isolata, ma un tassello di una campagna più ampia che ha coinvolto diversi Paesi europei. La regia dell'FSB e il ruolo degli intermediari. Al centro dell'operazione vi sarebbe un cittadino austriaco, da tempo in contatto con i servizi di intelligence russi, che avrebbe coordinato sul terreno una serie di attività insieme a un cittadino bulgaro poi arrestato a Londra.

