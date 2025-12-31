La bufala sul tridente tatuato da Carlo Calenda rilanciata dalla propaganda russa

Circola online un’immagine che ritrae Carlo Calenda con un tatuaggio del tridente ucraino sul braccio. Questa foto è stata condivisa come parte di una propaganda russa, ma non ci sono conferme ufficiali sulla sua autenticità. È importante verificare le fonti e considerare il contesto prima di dare credito a questa informazione, spesso utilizzata per influenzare l’opinione pubblica.

Circola un’immagine che mostra Carlo Calenda con un tatuaggio sul braccio, quello del tridente ucraino. Accanto, uno screenshot rimanda alla pagina dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), descritta come di estrema destra fascista. L’obiettivo è quello di sostenere che il leader di Azione si sarebbe tatuato il simbolo di un gruppo di estrema destra, ma tale narrazione viene smentita fin dalla stessa immagine. Per chi ha fretta. Il tatuaggio di Carlo Calenda raffigura il tridente ucraino, simbolo ufficiale dello Stato.. Il tridente tatuato da Calenda non è affatto quello dell’OUN.. Il tridente non nasce come simbolo di estrema destra o nazista. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: "Slava Ukraini": Carlo Calenda si è tatuato il simbolo dell'Ucraina sul polso Leggi anche: Ucraina, l’ambasciata russa contro Calenda: “Il tatuaggio del tridente è da seguace dei nazisti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La bufala sul tridente tatuato da Carlo Calenda rilanciata dalla propaganda russa. La bufala sul tridente tatuato da Carlo Calenda rilanciata dalla propaganda russa - Il tatuaggio di Carlo Calenda raffigura il tridente ucraino, simbolo ufficiale dello Stato. open.online

Il tridente simbolo dell’Ucraina che si è tatuato Carlo Calenda - Carlo Calenda, senatore e segretario del partito di centro Azione, si è tatuato su un polso il tryzub, cioè il tridente che è il simbolo nazionale dell’Ucraina e figura spesso sulle divise del suo ... ilpost.it

