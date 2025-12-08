Un' altra nottata alcolica | doppio intervento dei soccorsi
Ancora eccesso di alcolici nel territorio lecchese. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire due volte nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre per altrettanti casi di intossicazione etilica. Trasferiti in ospedale in condizioni non graviIl primo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
