L’ultimo weekend indoor ha rappresentato per l’HC Bondeno le finali nazionali, in contemporanea, per entrambe le formazioni Under14, presentatesi ai nastri di partenza con la chance della conquista del titolo nazionale. A Castello d’Agogna, gli “allievi” di mister Ghisellini hanno vinto, nella giornata di sabato, il girone eliminatorio, battendo il Cus Pisa per 7-1 e l’SSD UniMe Messina per 9-2. Nella semifinale di domenica mattina, un meraviglioso 8-3 spalancava le porte della finale scudetto, proprio contro i padroni di casa del SH Paolo Bonomi. Nel match clou, nonostante l’ottima partita di Ghisellini e Pazzi, e le tante parate di Marega, l’HC Bondeno ha dovuto arrendersi con il risultato finale di 7-4 per il Bonomi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppio argento tricolore per gli under 14 di Bondeno

