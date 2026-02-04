Doppi incarichi | opacità nei Comuni

La polemica sui doppi incarichi nei Comuni si fa più forte. Dopo il caso emerso a Bagnolo in Piano, dove l’ex sindaco Gianluca Paoli ha sollevato dubbi su alcuni incarichi affidati a un professionista che già lavora come consulente dell’ente, ora altri enti e Unioni reggiane sono finiti sotto accusa. Tra questi ci sono Bassa Reggiana, Val d’Enza, Tresinaro Secchia e Pianura Reggiana, con diversi Comuni coinvolti. La questione riguarda la trasparenza delle nomine e il rischio di conflitti

Si inasprisce il confronto sui presunti conflitti di interesse negli enti pubblici locali. Dopo l'emersione di un caso portato nei giorni scorsi alla luce dal consigliere di Bagnolo in Piano, l'ex sindaco Gianluca Paoli, su alcuni incarichi tecnici che i Comuni di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto (dell' Unione Terra di Mezzo ) hanno affidato a un professionista che già si occupa della Valutazione dell'ente, vengono segnalati altri casi anche altre Unioni reggiane tra cui Bassa Reggiana, Val d'Enza, Tresinaro Secchia e Pianura Reggiana, con relativi Comuni aderenti. La contestazione giunge dai consiglieri Cristina Fantinati di Novellara, Antonio Castagneti di Bibbiano, Elisa Rodolfi di Guastalla, Claudio Davolio di Gualtieri, Fabrizio Ghidorzi di Castelnovo Sotto, Roberto Cocconi delle Terre di Mezzo, Annamaria Ribezzo di Boretto, Maura Catellani di San Martino in Rio, Daniele Erbanni della Pianura Reggiana, Dario Moretti di Rolo.

