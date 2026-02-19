Aziende partecipate in Regione Campania i tagli di Fico | basta con CdA doppi incarichi e pensionati

In Campania, i tagli alle aziende partecipate sono diventati realtà grazie alle nuove decisioni di Fico. L’obiettivo è eliminare i Consigli di Amministrazione, ridurre i doppi incarichi e mettere un limite alle pensioni dei dirigenti. La Regione punta a semplificare la gestione e risparmiare risorse pubbliche. Le aziende coinvolte dovranno adeguarsi alle nuove regole, che prevedono anche controlli più stringenti sulle spese. La rivoluzione nelle partecipate sta portando a un cambiamento concreto nella gestione pubblica regionale.

Rivoluzione partecipate in Regione Campania: Fico rottama i CdA e impone tetti alle spese. Ecco cosa cambia rispetto all'era De Luca. Regione Campania, prime delibere della giunta Fico sulla sanità. Il governatore entra nel cda Agenas. La Regione Campania ha approvato le prime delibere della giunta guidata da Fico, concentrandosi sul settore sanitario. Regione Campania, Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale. Il governatore della Campania ha deciso di bloccare il bando per il nuovo direttore generale di Campania Turismo. Regione, la stretta di Fico sulla galassia partecipate: vanno ridotti gli sprechi. La bozza del bilancio è pronta e potrebbe arrivare in giunta anche questo venerdì. Verso l'azienda unica regionale di trasporto pubblico locale: Sistema sotto pressione, sfida strategica.