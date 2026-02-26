Dopo oltre un decennio in positivo a Piacenza calano anche le imprese straniere | meno 264

Dopo anni di crescita, il numero di imprese straniere a Piacenza ha registrato un calo nel 2025, scendendo a 3.716 unità. La diminuzione di circa 264 aziende rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai periodi precedenti, interrompendo un trend di espansione durato più di dieci anni. La variazione del -6,6% riflette un rallentamento nel settore imprenditoriale internazionale nella provincia.

Diminuzione del 6,6% rispetto allo scorso anno, più marcata di quella che ha interessato il totale delle imprese attive sul territorio provinciale: i dati e l’analisi della Camera di Commercio Nel 2025 sono scese a quota 3mila 716 le imprese attive straniere in provincia di Piacenza. Una flessione pari al 6,6%, che oltre a interrompere una serie storica positiva ultradecennale - scrive la Camera di Commercio dell'Emilia - inverte in misura marcata il più 4,9%, che era stato certificato dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia alla fine del 2024. La diminuzione del numero delle imprese guidate da stranieri (264 in meno) risulta, peraltro, più marcata di quella che ha riguardato complessivamente le imprese attive a Piacenza (-3,5%). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

