Dopo la sentenza Cedu l’Asl Napoli 1 dichiara che fornirà i dati sanitari entro 60 giorni | un passo atteso da anni

Dopo la decisione della Corte europea, l’ASL Napoli 1 si impegna a consegnare i dati sanitari entro due mesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una risposta attesa da tempo. La questione riguarda la trasparenza e l’accesso alle informazioni, aspetti fondamentali per il funzionamento del sistema sanitario. La dichiarazione è arrivata nel giorno stabilito e apre nuovi scenari sulla gestione dei dati.

Nei soli ultimi 30 anni, i cittadini delle Province di Napoli e Caserta hanno visto perdere non meno di tre anni di aspettativa di vita media per mancato controllo ambientale e sanitario. Per oltre vent'anni ho chiesto una cosa semplice: conoscere i dati epidemiologici disaggregati per distretto sanitario. Non percentuali generiche, non numeri aggregati, non medie che annacquano le differenze. Dati chiari, leggibili, confrontabili. Distretto per distretto. Oggi, dopo la risposta formale dell'Asl Napoli 1 Centro alla richiesta di trasmissione e pubblicazione dei dati del Registro Tumori, possiamo forse intravedere un passaggio storico. La sentenza Cedu Cannavacciuolo e altri c.