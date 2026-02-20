Controlli del fisco | ecco la sentenza della Cedu che può cambiare tutto

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i controlli fiscali devono rispettare la privacy dei contribuenti. La decisione è arrivata dopo un ricorso presentato da un cittadino che contestava l’accesso alle sue informazioni finanziarie senza opportune garanzie. La sentenza impone limiti più severi alle autorità fiscali e potrebbe influenzare le modalità di verifica delle tasse in tutta Europa. Ora si attende una risposta delle istituzioni italiane su come adeguarsi.

Una sentenza che potrebbe scrivere una nuova pagina a favore dei contribuenti e della privacy dei loro dati dal fisco. L’8 gennaio scorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) si è pronunciata a favore di due contribuenti italiani che, nell’ambito di una serie di controlli del fisco sui propri conti correnti, si erano rivolti alla Corte ritenendo violato il proprio diritto alla riservatezza. E su questo ricorso la Cedu si è espressa, riscontrando una mancanza di chiarezza normativa del nostro ordinamento nel definire in modo specifico limiti e condizioni per l’accesso ai dati bancari dei contribuenti da parte delle autorità di controllo; questa assenza di regole precise non garantirebbe sufficienti garanzie procedurali per il rispetto dell’art.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Controlli del fisco: ecco la sentenza della Cedu che può cambiare tutto Leggi anche: Salah, futuro in bilico: la mossa del Liverpool che può cambiare tutto nelle prossime ore Addio ai controlli sulle caldaie? Ecco cosa può cambiareUna possibile svolta nel settore delle caldaie a gas si profila con una proposta di modifica normativa, che potrebbe eliminare i controlli annuali in presenza a partire dal 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fisco, dai controlli ai chiarimenti ecco come cambia l’agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate, in arrivo pignoramenti a tappeto: ecco la nuova caccia agli evasori con le fatture elettroniche; Controlli, il Fisco manda 2,4 milioni di lettere: chi le riceverà e come rispondere; Notifiche fiscali su App IO: utilità e rischi da conoscere. Imprese nel mirino del Fisco per i controlli sul Superbonus. Ecco cosa si rischiaI controlli sul superbonus si spostano sulle imprese e sul general contractor, parte delle detrazioni potrebbero essere contestate. msn.com Controlli Superbonus/ A rischio le imprese: ecco i (possibili) effetti devastantiControlli Superbonus su gran parte delle aziende in 3 territori italiani. Ecco chi rischia e in quali luoghi del Bel Paese ... ilsussidiario.net Il Fisco sullo smartphone: sull'App IO arrivano gli avvisi di irregolarità Dal 2026 l’app IO diventa il canale principale anche per le lettere di compliance, cioè gli avvisi del Fisco su possibili errori o conti da sistemare prima dei controlli. Nel 2025 sono state inviate - facebook.com facebook Fisco, Leo: controlli senza pesca a strascico ma con azione mirata ilsole24ore.com/art/fisco-leo-… x.com