Dis Connect - Sei pronto a disconnetterti davvero? | tavola rotonda alla Parthenope per il Safer Internet Day 2026

La città di Napoli ospita una tavola rotonda dedicata a “Dis Connect”, il nuovo format pensato per promuovere un uso più consapevole dei social e aiutare le persone a disintossicarsi dalla rete. L’evento si tiene in occasione del Safer Internet Day 2026 e punta a sensibilizzare sulle conseguenze di un uso eccessivo dello smartphone e dei social media. Si parla di un tema sempre più attuale, che interessa giovani e adulti, e che trova in questa iniziativa un’occasione concreta per riflettere e trovare soluzioni.

Parte da Napoli "Dis Connect", format per l'uso consapevole dei social e la disintossicazione digitale. Martedì 10 febbraio ore 10, 30, Aula Magna dell'Università Parthenope, in occasione del Safer Internet Day 2026, Giornata mondiale per la sicurezza in Rete e per un uso consapevole del web

