Sviluppo territoriale università e comunità locali | presentate nuove strategie per il Lazio meridionale
È stato promosso un incontro tra associazioni, amministrazioni, imprese, università e reti territoriali del Lazio meridionale, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per lo sviluppo sostenibile e integrato della regione. L’iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo tra i diversi attori locali, al fine di promuovere iniziative concrete e durature a beneficio del territorio e delle comunità che lo abitano.
Un ampio incontro di confronto tra associazioni, amministrazioni locali, imprese, università e reti territoriali per definire nuove strategie di sviluppo integrato del Lazio meridionale.È quanto promosso, nei giorni scorsi, da Re.La.Te, Reti Laboratori Territori.Al centro della riunione il tema. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
