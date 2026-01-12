Sviluppo territoriale università e comunità locali | presentate nuove strategie per il Lazio meridionale

Da frosinonetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato promosso un incontro tra associazioni, amministrazioni, imprese, università e reti territoriali del Lazio meridionale, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per lo sviluppo sostenibile e integrato della regione. L’iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo tra i diversi attori locali, al fine di promuovere iniziative concrete e durature a beneficio del territorio e delle comunità che lo abitano.

Un ampio incontro di confronto tra associazioni, amministrazioni locali, imprese, università e reti territoriali per definire nuove strategie di sviluppo integrato del Lazio meridionale.È quanto promosso, nei giorni scorsi, da Re.La.Te, Reti Laboratori Territori.Al centro della riunione il tema. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è uscita dal default finanziario

Leggi anche: La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scuola di sviluppo territoriale. Creare la leadership del futuro: "Nuove strategie per l’impresa" - Il vicepresidente e il segretario generale della Camera di Commercio protagonisti tra i ragazzi "Ci troviamo in un luogo di confronto e di ragionamento sul futuro del nostro territorio". ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.