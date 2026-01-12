Sviluppo territoriale università e comunità locali | presentate nuove strategie per il Lazio meridionale

È stato promosso un incontro tra associazioni, amministrazioni, imprese, università e reti territoriali del Lazio meridionale, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per lo sviluppo sostenibile e integrato della regione. L’iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo tra i diversi attori locali, al fine di promuovere iniziative concrete e durature a beneficio del territorio e delle comunità che lo abitano.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.