Dopo il successo del Las Vegas Sphere, Sphere Entertainment annuncia la realizzazione di una seconda venue futuristica a Washington. A tre anni dall'apertura della prima struttura, questa nuova location offrirà un'esperienza immersiva e all'avanguardia, consolidando la presenza dell’azienda nel settore delle attrazioni innovative negli Stati Uniti. La nuova venue rappresenta un passo importante nel processo di espansione e innovazione nel campo dell'intrattenimento.

A distanza di tre anni dall’inaugurazione del Las Vegas Sphere, gli Stati Uniti avranno una seconda location futuristica ed immersiva che vedrà la luce a Washington. Sphere Entertainment ha annunciato che la struttura creata per la musica live ed eventi sarà situata al National Harbour della capitale degli USA e segue la realizzazione dell’innovativa sfera di Las Vegas, inaugurata nel 2023, costata 2,3 miliardi di dollari e dotata di un’esosfera con oltre 1,2 milioni di LED delle dimensioni di un disco che trasmettono immagini attraverso lo skyline di Las Vegas. A differenza della prima sede nel Nevada che vanta una capienza di 20. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo Las Vegas, Sphere Entertainment ha annunciato la costruzione di una seconda venue futuristica a Washington

Leggi anche: Leclerc disperato dopo la gara di Las Vegas, ce l’ha con la Ferrari: “Mi dispiace dirlo. Così è frustrante”

Leggi anche: LIVE F1, GP Las Vegas 2025 in DIRETTA: Norris in testa nella seconda parte di FP2, bandiera rossa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Metallica allo Sphere di Las Vegas nel 2027: la trattativa sarebbe al 90%; Lego presenta i mattoncini Smart Play sull’Esosfera della Sphere a Las Vegas; Metallica verso una residency allo Sphere di Las Vegas; METALLICA: in arrivo le date alla Sphere di Las Vegas.

Dopo Las Vegas, Sphere raddoppia: in Maryland la seconda struttura negli USA - Sphere Entertainment ha annunciato l'intenzione di costruire una seconda Sphere negli Stati Uniti, a National Harbor in Maryland, vicino a Washington, DC. Si tratterebbe di una mini-Sphere da 6.000 po ... hwupgrade.it

Dopo Las Vegas, Sphere Entertainment ha annunciato la costruzione di una seconda venue futuristica a Washington - L'articolo Dopo Las Vegas, Sphere Entertainment ha annunciato la costruzione di una seconda venue futuristica a Washington proviene da Metropolitan Magazine. A distanza di tre anni dall’inaugurazione ... msn.com

Dopo il lungo viaggio nel Wasteland, Lucy e il Ghoul arrivano finalmente a New Vegas. Ma la città non è quella che i fan ricordano: è spenta, deserta, segnata dal tempo e dalle cicatrici lasciate dal potere e dalla guerra. Una scelta narrativa che cambia le asp facebook