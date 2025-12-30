Scomparsa a Ostia | la 15enne Melissa non rientra a casa attivate le ricerche

Da quasi tre giorni, Melissa Manfredi, 15 anni, residente a Ostia sul Lido di Roma, non è rientrata a casa. Sono state attivate le ricerche per rintracciarla. La famiglia e le autorità chiedono collaborazione per trovare la giovane e garantire la sua sicurezza. Restano in corso tutte le verifiche necessarie per chiarire la situazione.

Manca da casa ormai da quasi tre giorni Melissa Manfredi, 15 anni, residente sul Lido di Roma. I genitori hanno presentato denuncia di scomparsa intorno alle ore 13.00 di sabato 27 dicembre. Le ricerche sono seguite dagli agenti del X Distretto della Polizia di Stato. L'ipotesi: si sarebbe allontanata con il fidanzato maggiorenne. Secondo quanto riferito dal padre agli investigatori, la ragazza si sarebbe allontanata in compagnia del fidanzato, descritto come cittadino straniero di origini nordafricane e maggiorenne. Possibile spostamento verso il Nord: l'area indicata.

