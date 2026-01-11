Uomo scomparso da Calolziocorte | attivate le ricerche

È stato attivato il protocollo di ricerca per un uomo scomparso a Calolziocorte, dopo che un caso simile si è risolto positivamente nelle scorse ore. La scomparsa riguarda un residente della zona, e le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarlo il prima possibile. Si invita la comunità a segnalare eventuali informazioni utili per facilitare il ritrovamento.

Dopo il giovanissimo scomparso venerdì con la buona notizia del suo ritrovamento nel giro di 24 ore, ecco ora un nuovo allarme scomparso sempre dalla Valle San Martino. Dal pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio, il quarantasettenne Bruno Quadrio, residente a Calolziocorte, risulta scomparso.

