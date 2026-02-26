Donna cade in bici | a urtarla è stata l’ambulanza

E’ stata urtata da un’ambulanza in transito, quanto basta per perdere l’equilibrio e rovinare sulla strada. E’ accaduto ieri mattina verso le 9 in via Allende, all’altezza del viale di ingresso dell’ospedale civile di Guastalla. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Bassa, reggiana, si è verificato l’urto tra la ciclista e un’ambulanza della Croce arancione della val d’Enza, che in quel momento era impegnata in un trasporto ordinario di due pazienti dirette all’ospedale guastallese. Alla vista della ciclista, l’autista volontario si è fermato subito, praticamente ancora sulle strisce pedonali, procedendo a velocità molto moderata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

