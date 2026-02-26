Domenico Caliendo gli infermieri | Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda tiepida e calda

Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi. Una corsa disperata, perchè disperata era la situazione: il piccolo Domenico Caliendo era stato già operato, il chirurgo gli aveva espiantato il suo cuore, si attendeva l’organo donato. Si lottava contro i minuti, al punto che due dei tre infermieri in sala operatoria decisero di andare al piano terra per poter velocizzare il trasporto. Una scena che risale allo scorso 23 dicembre, ricostruita dai tre infermieri presenti in sala operatoria, sotto il coordinamento di Guido Oppido, il chirurgo che aveva già iniziato l’espianto trapianto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico CaliendoIl contenitore usato per trasportare il cuore destinato al bimbo di 2 anni a Napoli è di vecchia concezione, un "frigo passivo", nonostante il...

