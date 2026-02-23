Ti lavi il viso con acqua tiepida o acqua fredda?

L’uso di acqua calda o fredda per lavarsi il viso provoca spesso discussioni tra chi preferisce una temperatura o l’altra. La causa di questa scelta risiede nella sensazione di freschezza o di pulizia che si ottiene, ma non tutti sanno quale sia la più indicata per la pelle. Molti esperti consigliano di usare acqua tiepida per evitare irritazioni e mantenere l’idratazione. La temperatura dell’acqua rimane un dettaglio che può fare la differenza nella cura quotidiana del viso.

Lavarsi il viso è un gesto quotidiano, così semplice e naturale che sembra impossibile farlo nel modo sbagliato. Oltre ai prodotti per la detersione, c’è un altro elemento fondamentale che non può mai mancare: l’acqua. Ed è proprio qui che si potrebbe incorrere in un errore. Non nella scelta dell’acqua, ovviamente, ma nella scelta della temperatura dell’acqua migliore per lavarsi il viso. Ed è proprio qui che sorge il dubbio. È meglio l’acqua tiepida o l’acqua fredda? C’è chi addirittura sostiene che sia meglio l’ acqua calda per aprire i pori e successivamente l’ acqua fredda per chiudere i pori e tonificare. 🔗 Leggi su Amica.it

