Domenica al Museo | il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tutti
Il 4 gennaio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e siti storici di tutto il territorio nazionale. Ogni prima domenica del mese, cittadini e visitatori possono scoprire, gratuitamente, luoghi di interesse culturale e storico, contribuendo alla promozione dell’arte e della cultura italiana in modo semplice e accessibile.
Si rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 4 gennaio, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.Le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
