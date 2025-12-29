Domenica al Museo | il 4 gennaio musei e parchi archeologici statali gratis per tutti

Il 4 gennaio torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e siti storici di tutto il territorio nazionale. Ogni prima domenica del mese, cittadini e visitatori possono scoprire, gratuitamente, luoghi di interesse culturale e storico, contribuendo alla promozione dell’arte e della cultura italiana in modo semplice e accessibile.

Festività di inizio anno: musei statali aperti il 1° e il 6 gennaio, ingresso gratuito il 4 - Il Ministero della Cultura comunica che il 1° gennaio e il 6 gennaio 2026 i musei, i complessi monumentali e i parchi archeologici statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. ilvescovado.it

Musei gratis in Campania con le iniziative del Ministero della Cultura - Ingresso gratuito in Campania il primo e il 6 gennaio con le iniziative del Ministero della Cultura. 2anews.it

Ultima domenica dell'anno e la prossima sarà la prima del 2026 e la #domenicalmuseo con l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. Domani inizia l'ultima settimana del 2025 e il MANSC sará chiuso lunedi e aperto da martedì, ogni giorno, compreso - facebook.com facebook

