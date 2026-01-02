**Parlamento | ripresa ' forte' al Senato due Dl da convertire e Ddl Delrio in commissione**

Nella settimana a venire, il Parlamento riprende l'attività con particolare attenzione ai decreti Trasizione 5.0 e ex Ilva, previsti per la conversione in legge, e al Ddl Delrio sull'antisemitismo, attualmente in commissione. La sessione segna una ripresa intensa, con discussioni e decisioni importanti per l'agenda politica e normativa nazionale.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - I decreti Transizione 5.0 e ex Ilva e il Ddl Delrio sull'antisemitismo sono al centro dell'attività parlamentare della prossima settimana, con una ripresa dopo la sosta natalizia che si preannuncia subito politicamente impegnativa. A rispondere alla convocazione dell'aula sono sostanzialmente i senatori, visto che la Camera ha in calendario l'attività delle commissioni da lunedì 5 gennaio. A palazzo Madama l'emiciclo è convocato mercoledì 7 gennaio alle 16.30. All'Odg figurano una serie di accordi internazionali e subito la discussione di due decreti da convertire: quello sul Piano transizione 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Parlamento: ripresa 'forte' al Senato, due Dl da convertire e Ddl Delrio in commissione** Leggi anche: Ddl Delrio, il Pd in assemblea al Senato per un nuovo testo Leggi anche: Antisemitismo: Braga, 'Pd Senato discuterà ddl Delrio, no strumentalizzazioni' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fine vita, dopo il richiamo della Consulta il Parlamento riapre il dossier e il Senato si prepara a una scelta decisiva - Dopo mesi di polemiche, rinvii e prese di posizione contrapposte, il tema del fine vita torna al centro dell’agenda parlamentare. giornalelavoce.it

Parlamento, il 2026 riprende con Dl e fiducia: poi Ucraina, riforme e elezioni - Il Parlamento apre il 2026 tra fiducie, decreti e riforme: Ilva, Transizione 5. msn.com

Manovra via libera del Senato, tutte le misure nel provvedimento - Con 113 voti favorevoli, 70 voti contrari, 2 astenuti è arrivato questa mattina il via libera del Senato alla fiducia sul maxiemendamento alla manovra. tg.la7.it

La decisione, approvata dal parlamento della prefettura di Niigata su proposta del governatore Hideyo Hanazumi, arriva a distanza di quasi 15 anni dal disastro di Fukushima consentendo la ripresa delle operazioni presso la centrale nucleare di Kashiwazaki- - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.