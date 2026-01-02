**Parlamento | ripresa ' forte' al Senato due Dl da convertire e Ddl Delrio in commissione**

Nella settimana a venire, il Parlamento riprende l'attività con particolare attenzione ai decreti Trasizione 5.0 e ex Ilva, previsti per la conversione in legge, e al Ddl Delrio sull'antisemitismo, attualmente in commissione. La sessione segna una ripresa intensa, con discussioni e decisioni importanti per l'agenda politica e normativa nazionale.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - I decreti Transizione 5.0 e ex Ilva e il Ddl Delrio sull'antisemitismo sono al centro dell'attività parlamentare della prossima settimana, con una ripresa dopo la sosta natalizia che si preannuncia subito politicamente impegnativa. A rispondere alla convocazione dell'aula sono sostanzialmente i senatori, visto che la Camera ha in calendario l'attività delle commissioni da lunedì 5 gennaio. A palazzo Madama l'emiciclo è convocato mercoledì 7 gennaio alle 16.30. All'Odg figurano una serie di accordi internazionali e subito la discussione di due decreti da convertire: quello sul Piano transizione 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

