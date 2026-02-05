ditonellapiaga annuncia il nuovo album miss italia da oggi in pre order

La cantante italiana Ditonellapiaga annuncia l’arrivo del suo nuovo album, intitolato “Miss Italia”. Da oggi si può già prenotare, mentre l’artista si prepara a pubblicare il disco ufficialmente nei prossimi mesi. Fans e appassionati aspettano con entusiasmo, sperando in nuove canzoni che continuino a mescolare il suo stile originale.

Ditonellapiaga annuncia la release di Miss Italia, il nuovo progetto discografico, da oggi disponibile in pre-order. Mancano poche settimane alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 ma oggi, nel giorno del suo compleanno, Ditonellapiaga annuncia la release di Miss Italia, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMGDischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento personale e musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Motore creativo dell’album è il desiderio di restare fedele a se stessa pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

