Distretto lions 108yb Sicilia spettacolo pro lcif al teatro Nelson Mandela di Misterbianco
Misterbianco (CT) – Sarà una serata speciale, all’insegna della musica e della solidarietà quella di lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20.30, quando il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco accoglierà lo spettacolo “Tributo a Frank Sinatra. Fly Me to the Moon”, organizzato per sostenere la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Distretto lions 108yb Sicilia spettacolo pro lcif al teatro Nelson Mandela di Misterbianco - La musica incontra la solidarietà con i Lions siciliani: lunedì 22 dicembre spettacolo per la Fondazione Lions Clubs International al Teatro Mandela con Matteo Siculo e l'Aetna Orkestra ... cataniatoday.it
Donazione di organi, il “Lions International Distretto 108YB Sicilia” firma due protocolli d’intesa - Si è tenuta oggi, presso la Sala Mattarella dell’ARS, la Conferenza Stampa organizzata dal Distretto Lions 108YB Sicilia sul tema della donazione di organi, cui è seguita la Firma di due protocolli ... insanitas.it
Uici, bastone elettronico BEL, protocollo d’intesa con Lions ed Helen Keller - Sabato scorso ottobre nel Baglio Basile di Petrosino (Trapani) “firma solenne” del documento che impegna il Distretto 108 Yb Sicilia, il Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ... blogsicilia.it
I Lions Club della Zona 19 del Distretto 108YB Sicilia si sono ritrovati per lo scambio di auguri natalizi, accogliendo tre nuovi soci e sostenendo progetti di solidarietà #SolidarietàENatale - facebook.com facebook
