Riforma Ctp sempre ferma | La destra censura sistematicamente la discussione in Consiglio

La riforma dei Consigli Territoriali di Partecipazione (CTP) resta in sospeso, con l'opposizione che denuncia blocchi e ostilità da parte della maggioranza. Secondo il gruppo di minoranza Diritti in Comune, la discussione su questo tema viene sistematicamente impedita in Consiglio comunale, limitando il confronto sulla partecipazione cittadina. La questione continua a evidenziare difficoltà nel portare avanti iniziative volte a rafforzare la democrazia partecipativa nel territorio pisano.

Nuovo attacco all'amministrazione pisana sui Consigli Territoriali di Partecipazione. A condurlo è il gruppo di minoranza Diritti in Comune: "Era il 7 gennaio 2025 quando abbiamo depositato in Consiglio comunale l'argomento sulla partecipazione e sull'attivazione o meno dei Consigli di.

