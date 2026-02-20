Consiglio comunale dalla maggioranza no alla discussione della mozione a sostegno di Ranucci | Una vergogna

Il consiglio comunale di Pisa si è diviso dopo che la maggioranza ha respinto la richiesta di discutere una mozione a favore di Sigfrido Ranucci, colpito lo scorso ottobre da un attentato davanti alla sua abitazione. La decisione ha scatenato le proteste delle opposizioni, che accusano i rappresentanti di non voler affrontare il tema con trasparenza. La mozione chiedeva di manifestare solidarietà al giornalista di Report, ora al centro di un episodio inquietante. La questione resta aperta e continua a generare tensioni tra le forze politiche.

Infuria la polemica da parte delle opposizioni in Consiglio comunale a Pisa per il rifiuto delle forze di maggioranza di discutere una mozione di solidarietà al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato con un ordigno fatto esplodere davanti casa. Ranucci il prossimo 23 febbraio sarà a Pisa per partecipare ad un dibattito sulla libertà di informazione organizzato dal Circolo della Stampa.

