Discarica di Finale l’inquinamento delle falde peggiora

La discarica di Finale, in particolare quella di Feronia, continua a rappresentare una fonte crescente di inquinamento delle falde acquifere. Secondo l’Osservatorio Civico ’Ora Tocca a Noi’, la situazione si sta aggravando, sollevando preoccupazioni sulla tutela ambientale e sulla salute pubblica. È importante monitorare e intervenire per limitare i danni causati da questa criticità.

Sempre più grave la situazione di inquinamento ambientale della discarica Feronia descritto da Osservatorio Civico ’Ora Tocca a Noi’. E mentre il consiglio comunale decide di avviare nuove analisi, di cui si conoscerà l’esito a gennaio, dall’Osservatorio Civico partono altre ’bordate’ contro il sindaco. "È molto grave – accusa Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio civico – che il sindaco non informi i cittadini in modo completo e trasparente sui risultati delle analisi delle acque di falda. Tutto ciò è stato scandalosamente ignorato ed anche su questo punto è grave l’assenza e l’inerzia del sindaco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Discarica di Finale, l’inquinamento delle falde peggiora" Leggi anche: Bari, accuse: discarica abusiva, combustione e traffico organizzato di rifiuti, inquinamento ambientale. Sequestrata area Carabinieri Leggi anche: L’idrogeologia in città: "Svolta energetica: falde da monitorare" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Finale Emilia, la discarica in area agricola continua a crescere. Mentre il processo per inquinamento ambientale va avanti - Su Finale Emilia, il comune più orientale della provincia di Modena, sfregiato dal terremoto del maggio 2012, incombe una nuova megadiscarica di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ... ilfattoquotidiano.it Finale, principio d’incendio nella discarica - Una colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, si è levata nel cielo. ilrestodelcarlino.it Osservatorio Civico Finale Emilia: “La discarica continua a inquinare mentre il sindaco resta inerte” "La discarica continua a inquinare mentre il sindaco resta inerte". Così l'Osservatorio Civico Ora tocca a noi interviene sull'annosa questione della discarica. Ec - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.