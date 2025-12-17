Manutenzione strade Investiti 400mila euro per le asfaltature

Un investimento di 400mila euro è stato destinato alla manutenzione delle strade comunali, con interventi di asfaltatura e riqualificazione. Questi lavori hanno migliorato la sicurezza e la qualità della viabilità sia nel centro urbano che nelle frazioni, garantendo un ambiente più sicuro e accessibile per tutti i cittadini.

Un investimento di 400mila euro, con una serie di interventi che hanno migliorato la sicurezza della viabilità comunale sia nel capoluogo sia nelle frazioni. In chiusura di anno, il Comune di Formigine traccia il bilancio del piano di asfaltature, al quale si sono affiancati i ripristini effettuati da Hera tra via Monte Sabotino e via Podgora a Casinalbo, via Valdrighi a Formigine, oltre a tratti di via Vittorio Veneto e di via Nazario Sauro. I singoli interventi hanno avuto costi variabili tra i 15mila e i 71mila euro, resta da aggiungere come nel capoluogo siano stati fatti interventi in via Pirandello, via Sassuolo, via Resistenza, via F.

