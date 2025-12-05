Dimmi La Verità | Cantalamessa Lega | L' intervista della Verità alla pm Gallucci relativa al caso dossieraggi

Ecco #DimmiLaVerità del 5 dicembre 2025. Il senatore Gianluca Cantalamessa della Lega commenta il caso dossieraggi e l'intervista della Verità alla pm Anna Gallucci. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Cantalamessa (Lega): «L'intervista della "Verità" alla pm Gallucci relativa al caso dossieraggi»

