La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu

La Francia ha ufficialmente chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, a seguito di dichiarazioni che Parigi considera “oltraggiose” e “irresponsabili”. La richiesta formale sarà presentata il 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’ONU, innescando un acceso dibattito diplomatico e sollevando interrogativi sul ruolo e l’indipendenza dei relatori speciali dell’organizzazione internazionale. L’annuncio è giunto durante un’interrogazione all’Assemblea Nazionale francese, dove il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha espresso la ferma condanna del governo di Emmanuel Macron per le affermazioni di Albanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ho ascoltato tutto il discorso di Francesca Albanese, due volte. Non solo non ho sentito nemmeno una parola che potesse avere anche solo l’ombra dell’antisemitismo, ma non ha neanche pronunciato le frasi che le vengono attribuite. La richiesta di dimission - facebook.com facebook

'C'è un nemico comune dell'umanità', le parole sotto accusa di Francesca Albanese. Poi l'autodifesa su X: 'Mi riferivo al sistema che ha permesso il genocidio' #ANSA x.com