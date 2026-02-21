Resistenze batteriche l’Europa migliora ma non può abbassare la guardia Parla Ciccozzi

L’aumento delle resistenze batteriche rappresenta una sfida crescente in Europa, dove i ricercatori hanno sviluppato strumenti più efficaci per rilevare le infezioni. Negli ultimi dieci anni, l’Unione europea ha rafforzato i controlli e migliorato la sorveglianza, ma la minaccia persiste. Recentemente, gli esperti hanno sottolineato come le infezioni resistenti continuino a diffondersi in ospedali e comunità. Gli studi evidenziano la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo problema.

Negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha costruito uno dei sistemi di monitoraggio più avanzati al mondo sull’antimicrobico-resistenza. E il report congiunto Efsa-Ecdc 2023–2024, pubblicato questa settimana, conferma progressi concreti. In diversi Stati membri sono infatti diminuite alcune resistenze negli allevamenti e si è rafforzata la sorveglianza integrata secondo l’approccio one health. Ma il quadro resta tutt’altro che rassicurante. Nei casi umani di Salmonella la resistenza ai fluorochinoloni supera ancora il 20%, nei ceppi di Campylobacter i livelli di resistenza alla ciprofloxacina sono così elevati da aver reso questi antibiotici non più raccomandabili per il trattamento, e nei dati più recenti alcuni indicatori chiave mostrano un rallentamento dei miglioramenti registrati negli anni precedenti.🔗 Leggi su Formiche.net

