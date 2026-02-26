Devo dire alla mia famiglia che non sono più religiosa?
Hai deciso di comunicare alla tua famiglia che hai cambiato visione religiosa. La scelta di come affrontare questa conversazione può dipendere da molti fattori e richiede attenzione. È importante trovare il momento giusto e il modo più sincero per spiegare i tuoi sentimenti, senza creare fraintendimenti o tensioni inutili. La chiarezza e il rispetto sono fondamentali in queste situazioni.
Sono una donna afroamericana di una famiglia battista molto religiosa del sud degli Stati Uniti. Ora vivo in Europa con mio marito, che è ateo, e i miei due figli. Sono spirituale, ma non religiosa in un senso che la mia famiglia potrebbe capire. Ai nostri figli stiamo insegnando a conoscere tutte le religioni, oltre che a essere persone buone, compassionevoli e umili. Stiamo per andare a trovare la mia famiglia allargata nella Bible belt e sono davvero preoccupata per quello che potrebbe succedere. Non ho parlato con loro delle mie idee, e hanno pochissimi contatti con me e i miei figli, quindi l’argomento non è mai venuto fuori. Ci saranno sicuramente molti riferimenti a Dio e a Cristo e daranno per scontata la nostra fede. 🔗 Leggi su Internazionale.it
