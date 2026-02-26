Hai deciso di comunicare alla tua famiglia che hai cambiato visione religiosa. La scelta di come affrontare questa conversazione può dipendere da molti fattori e richiede attenzione. È importante trovare il momento giusto e il modo più sincero per spiegare i tuoi sentimenti, senza creare fraintendimenti o tensioni inutili. La chiarezza e il rispetto sono fondamentali in queste situazioni.

Sono una donna afroamericana di una famiglia battista molto religiosa del sud degli Stati Uniti. Ora vivo in Europa con mio marito, che è ateo, e i miei due figli. Sono spirituale, ma non religiosa in un senso che la mia famiglia potrebbe capire. Ai nostri figli stiamo insegnando a conoscere tutte le religioni, oltre che a essere persone buone, compassionevoli e umili. Stiamo per andare a trovare la mia famiglia allargata nella Bible belt e sono davvero preoccupata per quello che potrebbe succedere. Non ho parlato con loro delle mie idee, e hanno pochissimi contatti con me e i miei figli, quindi l’argomento non è mai venuto fuori. Ci saranno sicuramente molti riferimenti a Dio e a Cristo e daranno per scontata la nostra fede. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Devo dire alla mia famiglia che non sono più religiosa?

